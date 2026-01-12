Crash in Leipzig: Kind wird von Auto erfasst

Leipzig - Am Montagmorgen hat es auf der Schönauer Straße im Leipziger Südwesten geknallt.

Am Montag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann berichtete, spielte sich der Vorfall kurz nach 8 Uhr ab, als ein 79-jähriger Toyota-Fahrer in nördliche Richtung auf der Schönauer Straße unterwegs war.

Auf Höhe der Bamberger Straße wollte eine Frau im selben Moment mit ihrem Kind die Fahrbahn überqueren, um einen wartenden Bus zu erreichen.

Die beiden wurden von dem Auto erfasst, wobei sich das Kind leichte Verletzungen zuzog.