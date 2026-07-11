Crash in Leipzig-Süd: Zwei Autos krachen zusammen – ein Mensch verletzt
Leipzig - Crash in Leipzig-Süd: Am Samstagvormittag knallte es zwischen zwei Autos. Eine Person wurde verletzt.
Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es gegen 10.35 Uhr zu dem Zusammenstoß.
Ersten Informationen zufolge sind zwei Autos (Bilder vom Unfallort zeigen einen Volvo und einen VW) an dem Unfall auf der Probstheidaer Straße beteiligt gewesen.
Die genauen Umstände waren noch nicht klar. Eine Person verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst war am Unfallort.
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Die Probstheidaer Straße musste zwischen der Zwickauer Straße und der Willi-Bredel-Straße kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Montage: Christian Grube