Unfall mit Folgen: Rentnerin erfasst Radfahrer in Kreisverkehr

Markranstädt - Schwerer Unfall nahe Leipzig : Bereits am Freitagnachmittag hat eine Rentnerin mit ihrem Auto einen Fahrradfahrer erfasst und schwer verletzt.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Das Unglück geschah gegen 15.25 Uhr im Kreisverkehr in der Siemensstraße in Markranstädt, wie Polizeisprecher Moritz Peters am Sonntag berichtete.

Demnach war die 85-Jährige mit ihrem Ford in den Kreisel eingefahren. Beim Verlassen übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten Radfahrer (36), der die Straße an dieser Stelle überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mann schwere Verletzungen erlitt. Er musste infolgedessen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Als die Rentnerin versuchte auszuweichen, habe sie die Verkehrsinsel überfahren und sei daraufhin auch noch in einen Mercedes und einen VW im Gegenverkehr gekracht.