Kaum fahren die Trams in Leipzig wieder, kracht's direkt

Leipzig - Nach und nach gehen Leipzigs Straßenbahnen wieder auf die von Hitzeschäden gereinigten Strecken. Auf einer wichtigen Trasse hat es am Donnerstag direkt gekracht.

Unfall auf der Käthe-Kollwitz-Straße. © Christian Grube

Gegen 11 Uhr berührten sich bei dem Unfall auf der Käthe-Kollwitz-Straße in Höhe der Haltestelle Marschnerstraße ein VW und eine entgegenkommende Tram der Linie 14E seitlich, die in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Möglicherweise war der Autofahrer zu weit nach links in den Gegenverkehr geraten, hatte den Abstand zu knapp bemessen.

Erst am Mittwochabend, rund 15 Stunden vor dem jetzigen Unfall, war die Strecke wieder freigegeben worden.

Verletzt wurde nach ersten Informationen von Polizeisprecher Moritz Peters niemand, wie er TAG24 auf Anfrage sagte.