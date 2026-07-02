Kaum fahren die Trams in Leipzig wieder, kracht's direkt

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Nach und nach gehen Leipzigs Straßenbahnen wieder auf die von Hitzeschäden gereinigten Strecken. Auf einer Trasse hat es am Donnerstag direkt gekracht.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Nach und nach gehen Leipzigs Straßenbahnen wieder auf die von Hitzeschäden gereinigten Strecken. Auf einer wichtigen Trasse hat es am Donnerstag direkt gekracht.

Unfall auf der Käthe-Kollwitz-Straße.
Unfall auf der Käthe-Kollwitz-Straße.  © Christian Grube

Gegen 11 Uhr berührten sich bei dem Unfall auf der Käthe-Kollwitz-Straße in Höhe der Haltestelle Marschnerstraße ein VW und eine entgegenkommende Tram der Linie 14E seitlich, die in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Möglicherweise war der Autofahrer zu weit nach links in den Gegenverkehr geraten, hatte den Abstand zu knapp bemessen.

Erst am Mittwochabend, rund 15 Stunden vor dem jetzigen Unfall, war die Strecke wieder freigegeben worden.

Unfall am Zwenkauer See: Rentner kracht gegen Ampel
Leipzig Unfall Unfall am Zwenkauer See: Rentner kracht gegen Ampel

Verletzt wurde nach ersten Informationen von Polizeisprecher Moritz Peters niemand, wie er TAG24 auf Anfrage sagte.

Beidseitig gab es für Trams kein Durchkommen.
Beidseitig gab es für Trams kein Durchkommen.  © Christian Grube
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Die Käthe-Kollwitz-Straße war für Straßenbahnen beidseitig blockiert, bis die Polizei die Unfallaufnahme abgeschlossen hatte. Die Trams stauten sich hintereinander.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube

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