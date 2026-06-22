Crash in Leipziger Gewerbegebiet: KTM-Biker schwer verletzt

Leipzig - In einem Leipziger Gewerbegebiet ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Polizei und Abschlepper an der Unfallstelle im Leipziger Norden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

An der Kreuzung BMW-Allee/Alte Seehausener Straße hatte es gegen 14.18 Uhr auf der Kreuzung gekracht.

Polizeisprecher Paul Engelmann berichtet, dass dort ein Motorrad der Marke KTM mit einem Audi zusammengestoßen war.

Die Ursache ist derzeit noch unklar.