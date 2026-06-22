Crash in Leipziger Gewerbegebiet: KTM-Biker schwer verletzt
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Leipzig - In einem Leipziger Gewerbegebiet ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.
An der Kreuzung BMW-Allee/Alte Seehausener Straße hatte es gegen 14.18 Uhr auf der Kreuzung gekracht.
Polizeisprecher Paul Engelmann berichtet, dass dort ein Motorrad der Marke KTM mit einem Audi zusammengestoßen war.
Die Ursache ist derzeit noch unklar.
Der KTM-Biker wurde laut Polizeisprecher Engelmann schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle im Leipziger Nordosten gab es kurzzeitig Verkehrseinschränkungen.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier