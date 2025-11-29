Dresdner Straße dicht: Mercedesfahrer kracht gegen Verkehrsinsel

Leipzig - Schwerer Unfall am Samstagabend im Leipziger Osten: Dort sorgte ein Mercedesfahrer für eine Vollsperrung.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall stark zerstört. © EHL Media/Björn Stach

Der Fahrer verlor aus noch ungeklärter Ursache auf der Dresdner Straße (Höhe Kaufland) stadteinwärts die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in ein Verkehrsschild. Auch eine Ampel nahm er mit.

Der Mercedes wurde schwer beschädigt. Weil sich der Unfall knapp neben der Schiene ereignete, gab es auch für die Tram kein Weiterkommen mehr.

Die Straßenbahn der Linie 4 in Richtung Gohlis wurde durch umherfliegende Trümmer leicht beschädigt.