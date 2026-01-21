 505

Crash am Johannisplatz: VW erfasst Kawasaki, Biker schwer verletzt

Schwerer Unfall in der Leipziger Innenstadt: Ein Motorrad ist am späten Dienstagnachmittag mit einem Auto zusammengekracht, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Von Juliane Bonkowski

Schwerer Unfall in der Leipziger Innenstadt: Ein Motorrad ist am späten Dienstagnachmittag mit einem Auto zusammengekracht, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer (29) schwer.
Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer (29) schwer.

Das Unglück geschah gegen 17.15 Uhr am Johannisplatz. Der Fahrer (29) der Kawasaki-Maschine war in Richtung Dresdner Straße unterwegs, wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage erklärte.

Als er den auf der rechten Spur fahrenden VW Golf einer 34 Jahre alten Frau habe überholen wollen, scherte dieser plötzlich auf den linken Fahrstreifen aus und touchierte das Motorrad.

Der 29-Jährige kam zu Fall und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

"Es entstand ein Schaden von rund 7500 Euro", so Peters weiter.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus.
Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Die Unfallstelle auf Höhe der Haltestelle Johannisplatz war zeitweise gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Hergang sowie zur genauen Unglücksursache aufgenommen.

