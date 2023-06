Ein Schwerverletzter, heftige Schäden: Autos rauschen bei Borna in Waldstück!

Ein Unfall bei Borna endete am Dienstag für zwei Autofahrer in einem Waldstück. © Feuerwehr Borna

Wie TAG24 erfuhr, hatte sich das Unglück gegen 14.10 Uhr ereignet.

Ein 38-Jähriger in einem KIA und ein 61-Jähriger in einem VW waren jeweils auf der Bundesstraße in südlicher Richtung unterwegs. Was dann geschah, stellt die Ermittler derzeit vor Rätsel.

"Nach unserem aktuellen Kenntnisstand waren beide Autos vermutlich bei einem Spurwechsel miteinander kollidiert. Daraufhin gerieten sie von der Fahrbahn ab", erklärte Polizeisprecherin Josephin Heilmann gegenüber TAG24.

KIA und VW rauschten in ein angrenzendes Waldstück. Dabei beschädigten sie mehrere Leitpfosten, eine Laterne, einen Verkehrssicherheitsmast sowie zwei Bäume. "Der 38-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus", so die Polizeisprecherin.

Zum Zustand des 61-Jährigen lagen zunächst keine Informationen vor.