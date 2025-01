19.01.2025 10:44 2.980 Ein Verletzter bei schwerem Unfall: BMW rauscht in Nagelstudio!

An der Kreuzung Pfaffendorfer Straße und Uferstraße in Leipzig ist am Sonntagmorgen ein BMW offenbar infolge eines Unfalls in ein Nagelstudio gekracht.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Szenen wie aus einem Film spielten sich am Sonntagmorgen an der Kreuzung Pfaffendorfer Straße und Uferstraße im Leipziger Zentrum ab. Offenbar infolge eines Unfalls ist dort ein BMW in ein Nagelstudio gekracht! In Leipzig ist am Sonntagmorgen ein BMW in ein Nagelstudio gekracht. © 7aktuell.de | Eric Pannier Der Crash hatte sich gegen 7.05 Uhr ereignet, wie TAG24 zunächst vonseiten der Rettungsleitstelle erfuhr. Die Polizei ist bereits vor Ort und ermittelt zu den Vorgängen. Den bisherigen Erkenntnissen nach war der BMW auf der Pfaffendorfer Straße stadteinwärts unterwegs und wollte von dieser nach links auf die Uferstraße abbiegen. "Dabei verlor der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab und krachte in den Kosmetikladen", erklärte Polizeisprecher Moritz Peters gegenüber TAG24. Der Kombi rauschte anscheinend ungebremst durch die Fensterfront des Nailcare Nagelstudios, das sich direkt an der Ecke der Kreuzung befindet. Dabei zerstörte er auch die Heizung des Geschäfts und kam erst zum Stehen, als er fast vollständig in den Laden gekracht war. Lediglich das Heck ragt noch aus dem zerstörten Fenster heraus, wie auf Bildern zu sehen war. Leipzig Unfall Seat kracht in Leipziger Tiefgarage gegen Wand: Fahrerin schwer verletzt! Glücklicherweise befand sich zum Sonntagmorgen niemand in den Räumen des Nagelstudios. Lediglich das Heck ragte nur noch aus dem Geschäft heraus. Sowohl das Auto als auch der Laden wurden stark beschädigt. Zuvor soll der BMW offenbar in einen Unfall involviert gewesen sein. © 7aktuell.de | Eric Pannier Havarie nach Crash im Nagelstudio War dieses Auto ebenfalls an dem Crash beteiligt? © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, war zunächst noch unklar. Laut Informationen der Rettungsleitstelle soll auch ein zweites Fahrzeug an der Kollision beteiligt gewesen sein. Bestätigt wurde dies allerdings noch nicht. "Die Ermittlungen dazu laufen noch", erklärte Polizeisprecher Peters. "Was wir allerdings schon sagen können, ist, dass Alkohol nicht im Spiel war." Der BMW-Fahrer erlitt laut Rettungsleitstelle leichte Verletzungen. Durch die Zerstörung der Heizung war es innerhalb des Studios zudem zu einer Havarie gekommen. Leipzig Unfall Radler überquert in Leipzig Bahngleise - Dann kommt ein Intercity! Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden.

