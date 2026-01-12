Hand zwischen Schienen und Zug eingeklemmt: Leipziger City-Tunnel gesperrt

Leipzig - Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr versammelten sich am Samstagabend am Bayerischen Bahnhof. Der Grund: Eine Person klemmte sich die Hand an einem Zug ein.

Samstagabend rückten die Kräfte zu der Haltestelle Bayerischer Bahnhof aus. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Kameraden gegen 17 Uhr zu einem Einsatz im Leipziger City-Tunnel gerufen.

Am Haltepunkt Bayerischer Bahnhof habe sich die Person im Gleisbett befunden und die Hand zwischen den Schienen und einem Zug eingeklemmt.

Sie "konnte im Einsatzverlauf stabilisiert und befreit werden", bestätigte der Sprecher.

Im Anschluss wurde sie der Traumabehandlung übergeben.