Fahrer schwer verletzt: Skoda wird beim Abbiegen von Straßenbahn erfasst
Leipzig - In Leipzig hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Auto von einer Straßenbahn erfasst worden ist. Der Fahrer wurde schwer verletzt.
Wie das Lagezentrum der Polizei TAG24 bestätigte, befand sich der Fahrer eines Skoda auf der Ratzelstraße stadtauswärts, bevor er in die Ringstraße abbiegen wollte.
Dabei übersah er offenbar nach ersten Erkenntnissen eine Straßenbahn, die sein Fahrzeug beim Abbiegen erfasste.
Der Fahrer wurde bei dem Crash schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, der Wagen wurde vollständig zerstört. Auch die Straßenbahn wurde beschädigt.
Die Rettungskräfte rückten mit zahlreichen Fahrzeugen zur Unfallstelle aus.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.
Aufgrund der Räumungsarbeiten durch die Feuerwehr waren beide Straßen kurzzeitig gesperrt, konnten jedoch gegen 12 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier