Fahrer schwer verletzt: Skoda wird beim Abbiegen von Straßenbahn erfasst

Leipzig - In Leipzig hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Auto von einer Straßenbahn erfasst worden ist. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Das Dach des Autos wurde bei dem Crash abgerissen. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie das Lagezentrum der Polizei TAG24 bestätigte, befand sich der Fahrer eines Skoda auf der Ratzelstraße stadtauswärts, bevor er in die Ringstraße abbiegen wollte.

Dabei übersah er offenbar nach ersten Erkenntnissen eine Straßenbahn, die sein Fahrzeug beim Abbiegen erfasste.

Der Fahrer wurde bei dem Crash schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, der Wagen wurde vollständig zerstört. Auch die Straßenbahn wurde beschädigt.

Die Rettungskräfte rückten mit zahlreichen Fahrzeugen zur Unfallstelle aus.