Fanta-Laster verunglückt, Auto überschlägt sich: Mindestens zwei Verletzte bei Unfallserie auf A14!

Leipzig/Schkeuditz - Bei gleich mehreren Unfällen auf der A14 bei Leipzig ist am Montagmorgen mindestens zwei Menschen verletzt worden.

Auf der A14 bei Schkeuditz ist am Montagmorgen ein mit hunderten Fantaflaschen beladener Laster verunglückt. © EHL Media

Gegen 2.40 Uhr war zunächst ein mit Hunderten Fantaflaschen beladener Iveco-Laster auf der Autobahn verunglückt. Der Brummi war in Richtung Magdeburg unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Schkeuditz von der Fahrbahn abkam, auf die rechte Seite krachte und so zum Liegen kam.

Der 54-jährige Fahrer des Lasters wurde dabei leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Statt der süßen Brause hatte der Pole im Vorfeld offenbar etwas anderes genossen: Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,48 Promille.

Nachdem eine Blutentnahme durchgeführt wurde, zog die Polizei den Führerschein des Mannes ein. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Noch in der Nacht wurde mit den Bergungsarbeiten begonnen. Nach Informationen vom Ort des Geschehens sollen sich diese allerdings bis in die Mittagsstunden hinziehen. Der entstandene Sachschaden soll sich laut Polizei im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen.