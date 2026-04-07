Feuerwehreinsatz im Südosten Leipzigs: BMW steht plötzlich völlig in Flammen

Großpösna - Am Dienstag ist ein Autofahrer in Großpösna (Landkreis Leipzig ) mit dem Schrecken davongekommen: Mitten auf der Straße fing sein Fahrzeug plötzlich Feuer.

Mitten auf der Straße fing der BMW plötzlich Feuer. © 7aktuell/Eric Pannier

Laut Polizeisprecher Chris Graupner wurde die Leitstelle gegen 14 Uhr alarmiert.



Demnach stand ein weißer Mercedes auf dem Grenzweg im Norden von Großpösna in Flammen.

Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand.



"Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Ursache vermutet", so der Polizeisprecher. "Es besteht aktuell kein Verdacht auf eine Straftat."