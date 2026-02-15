Auto kommt von Fahrbahn ab: Mehrere Kilometer Stau im Leipziger Norden

Leipzig - Am Sonntagnachmittag bildete sich ein langer Stau auf der Louise-Otto-Peters-Allee im Leipziger Norden. Gegen 17.30 Uhr soll es ersten Informationen zufolge einen schweren Unfall gegeben haben.

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall auf TAG24-Anfrage, konnte aber zum aktuellen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen geben.

Von vor Ort wurde berichtet, dass auf der Fahrbahn stadtauswärts wohl ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben soll.

Er soll unter anderem mit der Mittelleitplanke kollidiert und über die Fahrbahn geschleudert sein.

Nähere Informationen zum Zustand des Fahrers oder der Fahrerin sind noch nicht bekannt.