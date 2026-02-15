Auto kommt von Fahrbahn ab: Mehrere Kilometer Stau im Leipziger Norden
Leipzig - Am Sonntagnachmittag bildete sich ein langer Stau auf der Louise-Otto-Peters-Allee im Leipziger Norden. Gegen 17.30 Uhr soll es ersten Informationen zufolge einen schweren Unfall gegeben haben.
Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall auf TAG24-Anfrage, konnte aber zum aktuellen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen geben.
Von vor Ort wurde berichtet, dass auf der Fahrbahn stadtauswärts wohl ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben soll.
Er soll unter anderem mit der Mittelleitplanke kollidiert und über die Fahrbahn geschleudert sein.
Nähere Informationen zum Zustand des Fahrers oder der Fahrerin sind noch nicht bekannt.
Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, um die Fahrbahn zu bereinigen. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Da die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden musste, bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Der Polizeisprecher bestätigte, dass der Verkehr am Sonntagabend wieder freigegeben wurde.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof