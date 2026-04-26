Frau fährt mit VW betrunken über Radweg und kracht gegen Ampel: Kind verletzt

Leipzig - Mit über zwei Promille baute eine 38-Jährige am Samstagabend in Leipzig einen Unfall und verletzte nicht nur sich, sondern auch ihren elfjährigen Beifahrer.

Über diesen Radweg ist die Frau gefahren und wurde erst von der Ampel gestoppt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Anscheinend fiel es der Frau mit diesem Alkoholgehalt schwer, die Straße zu erkennen. Sie entschied sich nämlich gegen 19.15 Uhr dazu, mit ihrem VW den gemeinsamen Fußgänger- und Fahrradweg in der BMW-Allee zu befahren.

Auf ihrem Weg in stadtauswärtige Richtung übersah sie erst drei Sperrpoller, erklärte die Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

An der Kreuzung Regensburger Straße krachte die Frau dann mit einer solchen Wucht gegen eine Ampel, dass alle Airbags auslösten. "Sowohl die 38-Jährige als auch ihr elfjähriger Beifahrer mussten ambulant medizinisch behandelt werden", hieß es weiter.

Ein Alkoholvortest ergab schließlich Gewissheit. Mit einem satten Wert von 2,24 Promille hätte die Dame sicher nicht mehr ins Auto steigen sollen. "Mit der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt", so Lübcke.