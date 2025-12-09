Frau wird im Leipziger Norden zwischen Straßenbahnen eingeklemmt

Leipzig - Am Dienstagabend hat sich im Leipziger Stadtteil Eutritzsch ein tragischer Unfall ereignet, bei dem eine Frau zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt wurde.

Die Frau wurde zwischen den beiden Straßenbahnen eingeklemmt. © EHL Media/Björn Stach

Die Einsatzleitstelle der Polizei bestätigte TAG24 den Vorfall auf der Berliner Straße in Höhe der Hartzstraße.

Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, befand sich dort eine Passantin aus bislang unbekannter Ursache gegen 20.30 Uhr im Gleisbett, als sie zwischen zwei Straßenbahnen geriet und dort eingeklemmt wurde.

Dabei stieß sie mit dem Kopf gegen die Glasfront einer Bahn und erlitt schwere Verletzungen.

Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es, die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Der Rettungsdienst brachte sie daraufhin umgehend ins Krankenhaus.