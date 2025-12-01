Drei Verletzte nach Unfall an A14: Auffahrt mehrere Stunden gesperrt

Leipzig - Unfall nahe der A14 -Abfahrt im Leipziger Norden: Am späten Sonntagabend sind zwei Autos zusammengekracht, drei Personen wurden verletzt.

Die Auf- und Abfahrt zur A14 musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt werden. © Michael Strohmeyer

Das Unglück geschah gegen 22.10 Uhr an der Autobahnabfahrt Leipzig-Nord, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf Nachfrage von TAG24 sagte.

Demnach sei die in Richtung Dresden fahrende Lenkerin (32) eines Seat von der A14 abgefahren und habe an der folgenden Kreuzung nach links auf die Louise-Otto-Peters-Allee abbiegen wollen.

Dass die Ampel für sie Rot zeigte, übersah die 32-Jährige dabei offenbar. Es kam zum Zusammenstoß mit einem von links herannahenden Audi, dessen Fahrer (25) Richtung Leipzig unterwegs war. Er hatte Grün.

Beide Fahrzeugführer und ein 27-jähriger Beifahrer im Audi wurden zwar verletzt, es war aber nur eine ambulante medizinische Versorgung nötig.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Auto.