Heftiger Unfall im Leipziger Zentrum: Radfahrer von Jeep erfasst

Ein Fahrradfahrer wurde von einem Jeep erfasst. © TAG24/Jan Vahl

Wie TAG24 von Polizeisprecher Tom Erik Richter erfuhr, wurde die Behörde gegen 9.30 Uhr zum Grimmaischen Steinweg alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein roter Jeep von einem Parkplatz auf die Hauptstraße fahren, als er wohl einen Radler übersah, der auf dem Radweg in Richtung Johannisplatz unterwegs war.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich der Fahrradfahrer Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht werden musste.