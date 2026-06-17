Heftiger Unfall in Leipzig: Transporter verletzt Frau und Kind schwer

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Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall im Leipziger Norden.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall im Leipziger Norden.

Ein Transporter verletzte am Mittwoch in Leipzig zwei Fußgänger.
Ein Transporter verletzte am Mittwoch in Leipzig zwei Fußgänger.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 von Polizeisprecher Chris Graupner erfuhr, wurde die Behörde kurz nach 14 Uhr zur Tauchaer Straße gerufen.

Demnach war ein Opel-Transporter in stadtauswärtige Richtung unterwegs, als er die Fußgängerampel an der Kreuzung zur Cleudner Straße erreichte.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei übersah der Fahrer die rote Ampel und kollidierte mit einer Mutter und ihrem Kind, welche dort gerade die Straße überqueren wollten.

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Beide Fußgänger wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut Graupner hat der Verkehrsunfalldienst die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Auch ein Gutachter der DEKRA kam am Mittwoch zum Einsatz.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

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