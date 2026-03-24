Heftiger Unfall in Leipziger 30er-Zone: Rentnerin von Mercedes erfasst

Leipzig - Schwerer Unfall im Leipziger Westen: Eine Rentnerin ist am frühen Dienstagmorgen von einem Auto erfasst worden.

Nach dem Unfall war noch Blut auf der Straße zu sehen, ein Handtuch lag daneben. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage erklärte, geschah das Unglück gegen 5.31 Uhr auf der Heinrich-Heine-Straße im Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg.

Demnach war der Fahrer (83) stadteinwärts unterwegs. Kurz nach dem Abzweig zur Bielastraße habe eine 88-jährige Frau die Straße überquert - es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Mercedes.

Die Rentnerin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Tagsüber gilt in der Straße Tempo 30.