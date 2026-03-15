Heftiger Verkehrsunfall in der Nähe des Leipziger Tierheims: Zwei Personen schwer verletzt

Leipzig - In Leipzig -Lindenthal kollidierten am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge heftig.

Bilder von vor Ort zeigen, dass beide Autos stark beschädigt wurden. © LeipzigFireFighter

Die Fahrzeuge waren gegen 12.26 Uhr auf der Gustav-Adolf-Allee/Kreuzung Björneborgstraße unterwegs. Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall auf Anfrage von TAG24.

Am Sonntagmittag teilten die Beamten weitere Details zum Unfallhergang mit. Demnach fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Transporter Peugeot Expert aus dem Grundstück des Tierheimes Leipzig auf die Gustav-Adolf-Allee.

Er wollte sie überqueren, achtete dabei aber nicht auf den Citroen C4 eines 19-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Autos wurden stark beschädigt. Der Sachschaden soll sich auf circa 16.000 Euro belaufen.