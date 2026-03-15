Heftiger Verkehrsunfall in der Nähe des Leipziger Tierheims: Zwei Personen schwer verletzt
Leipzig - In Leipzig-Lindenthal kollidierten am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge heftig.
Die Fahrzeuge waren gegen 12.26 Uhr auf der Gustav-Adolf-Allee/Kreuzung Björneborgstraße unterwegs. Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall auf Anfrage von TAG24.
Am Sonntagmittag teilten die Beamten weitere Details zum Unfallhergang mit. Demnach fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Transporter Peugeot Expert aus dem Grundstück des Tierheimes Leipzig auf die Gustav-Adolf-Allee.
Er wollte sie überqueren, achtete dabei aber nicht auf den Citroen C4 eines 19-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß.
Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Autos wurden stark beschädigt. Der Sachschaden soll sich auf circa 16.000 Euro belaufen.
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Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren an der Unfallstelle. Die Straße wurde voll gesperrt.
Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.
Erstmeldung vom 13. März um 13.39 Uhr, aktualisiert am 15. März um 12.25 Uhr.
Titelfoto: LeipzigFireFighter