Unfall auf Leipziger Baustelle: Arbeiter stürzt in Grube und muss von Spezialkräften gerettet werden

Leipzig - Bei Bauarbeiten neben der Bahnstrecke Leipzig–Borsdorf wurde am Donnerstagvormittag ein Arbeiter verletzt.

Die Trage wurde an der Drehleiter befestigt. So retteten die Feuerwehrkräfte den Mann aus der Grube. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Baustelle befindet sich im Leipziger Ortsteil Althen-Kleinpösna in der Straße Zum Althener Sportplatz. Gegen 11.15 Uhr soll es zu dem Unfall gekommen sein.

Eine Sprecherin der Landesdirektion bestätigte den Vorfall auf TAG24-Anfrage.

Demnach trat ein Bauarbeiter auf die Abdeckung eines Schachtes, welche nicht ausreichend befestigt war und unter ihm nachgab. So stürzte er etwa 2,80 Meter in die Tiefe.

Die Feuerwehr Leipzig musste ihn mit ihren Höhenrettern bergen. Die Spezialkräfte sind auch für Einsätze in der Tiefe spezialisiert und besitzen das nötige Equipment, wie in diesem Fall eine Schleifkorbtrage.

"Die schwierigste Aufgabe für den Rettungsdienst war, den Mann möglichst schmerzfrei aus dem Schacht zu bekommen", so die Sprecherin der Landesdirektion. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz.