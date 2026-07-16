Schock im Leipziger Westen: Mauer bricht zusammen und verletzt Teenager
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Leipzig - Am Mittwochabend stürzte im Leipziger Stadtteil Plagwitz plötzlich eine Mauer ein.
Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, ereignete sich der Vorfall gegen 15.20 Uhr auf dem Gehweg zwischen der Gießerstraße und der Naumburger Straße.
Die genauen Umstände sind noch unklar, die Mauer soll aber eingebrochen sein. Der Jungendliche wurde dabei verletzt.
Die Unfallstelle wurde noch am Nachmittag abgesperrt und eingezäunt.
Das Polizeirevier Leipzig-Südwest hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Unter anderem soll herausgefunden werden, wieso die Mauer plötzlich in sich zusammenfiel.
Titelfoto: Silvio Bürger