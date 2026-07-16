Schock im Leipziger Westen: Mauer bricht zusammen und verletzt Teenager

Leipzig - Am Mittwochabend stürzte im Leipziger Stadtteil Plagwitz plötzlich eine Mauer ein.

Die Mauer stürzte auf einmal zusammen. © Silvio Bürger

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, ereignete sich der Vorfall gegen 15.20 Uhr auf dem Gehweg zwischen der Gießerstraße und der Naumburger Straße.

Die genauen Umstände sind noch unklar, die Mauer soll aber eingebrochen sein. Der Jungendliche wurde dabei verletzt.

Die Unfallstelle wurde noch am Nachmittag abgesperrt und eingezäunt.