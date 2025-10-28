Kettenreaktion in Leipzig, doch vom Unfallverursacher fehlt jede Spur

Leipzig - Mehrere Fahrzeuge kollidierten auf der Maximilianallee stadtauswärts im Leipziger Norden, nachdem ein unbekannter Fahrer die Spur gewechselt hatte. Die Polizei ist vor Ort.

Unter anderem ein Auto und ein Lastkraftwagen waren in den Unfall verwickelt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Unfall gegen 13.12 Uhr gemeldet wurde.

Nach ersten Informationen wechselte ein Fahrer die Fahrspur, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten.

Die hinteren Autos mussten daraufhin abrupt bremsen und fuhren aufeinander auf. Involviert waren zwei Autos und ein Lastwagen.

Einsatzkräfte der Polizei waren am Unfallort, ebenso wie ein Rettungswagen. Die Sanitäter kümmerten sich um einen 36-jährigen Mann, der leichtverletzt wurde.