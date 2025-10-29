Kettenreaktion in Leipzig: Polizei sucht nach Zeugen und dem flüchtigen Unfallfahrer
Leipzig - Mehrere Fahrzeuge kollidierten auf der Maximilianallee stadtauswärts im Leipziger Norden, nachdem ein unbekannter Fahrer die Spur gewechselt hatte. Die Polizei ist vor Ort.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Unfall gegen 13.12 Uhr gemeldet wurde.
Nach ersten Informationen wechselte ein Fahrer oder eine Fahrerin an der Kreuzung zur Theresienstraße die Fahrspur, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, machte das Auto dahinter eine Vollbremsung. Von Fahrer oder Fahrerin fehlt ebenfalls jede Spur.
Dabei geriet ein roter Mercedes B 180d eines 36-Jährigen ins Schleudern und fuhr auf den vor ihm stehenden Mercedes C 300 eines 40-Jährigen. Hinter dem Mercedes des 36-Jährigen fuhr ein Lastwagen, der noch versuchte zu bremsen, dann aber ebenfalls mit dem Auto zusammenstieß.
Einsatzkräfte der Polizei waren am Unfallort, ebenso wie ein Rettungswagen. Die Sanitäter kümmerten sich um den leicht verletzten Fahrer.
Die Polizei sucht Zeugen
Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf circa 15.700 Euro. Der rote Mercedes musste abgeschleppt werden.
Da der Unfallverursacher weiterhin unbekannt ist, ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung.
Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder dem Fahrer oder der Fahrerin geben kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Leipzig-Nord in der Essener Straße 6 in 04129 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 5935-0 melden.
Erstmeldung vom 28. Oktober 14.21 Uhr, aktualisiert am 29. Oktober um 13.19 Uhr.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier