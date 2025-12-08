Zwei Verletzte nach Unfall in Leipzig: Straße einseitig dicht

Leipzig - Zwei Autos krachten am Montagnachmittag auf der Leipziger Riebeckstraße zusammen. Durch den Unfall verletzten sich mehrere Personen, die Straße musste einseitig gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 14.45 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, bestätigte Sprecher Moritz Peters auf Anfrage.

Demnach seien zwei Autos, Bilder zeigen einen VW und einen Ford, zusammengekracht.

Wie es dazu kommen konnte, wird aktuell noch ermittelt.

Zwei Personen verletzten sich durch den Crash in Höhe der Witzgallstraße. Neben der Polizei war deshalb auch der Rettungsdienst vor Ort.