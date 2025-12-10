Schwer verletzt, aber ansprechbar: 20-Jährige in Leipzig zwischen Bahnen eingeklemmt

Leipzig - Am Dienstagabend hat sich im Leipziger Stadtteil Eutritzsch ein tragischer Unfall ereignet, bei dem eine Frau (20) zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt wurde.

Die Frau wurde zwischen den beiden Straßenbahnen eingeklemmt. © EHL Media/Björn Stach

Die Einsatzleitstelle der Polizei bestätigte TAG24 am Dienstagabend den Vorfall auf der Berliner Straße in Höhe der Hartzstraße. Dort befindet sich die Haltestelle Hamburger Straße.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wollte die 20-Jährige die Schienen überqueren, auf denen bereits eine Straßenbahn stand.

Sie übersah wohl die zweite herannahende Straßenbahn. Der Fahrer versuchte zwar noch eine Vollbremsung einzuleiten, konnte eine Kollision aber nicht verhindern.

Die Frau wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Dabei stieß sie mit dem Kopf gegen die Glasfront einer Bahn und erlitt schwere Verletzungen.

Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es, die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Der Rettungsdienst brachte sie daraufhin umgehend ins Krankenhaus. Laut Angaben der Polizei war die 20-Jährige zu dem Zeitpunkt noch ansprechbar gewesen.