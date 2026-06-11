Kia-Fahrer (18) löst Domino-Crash mit zwei Lkw aus: Drei Schwerverletzte in Leipzig

Leipzig - Schwerer Unfall im Leipziger Norden: Zwei Lkw und ein Auto wurden am Mittwochmorgen in einen Crash verwickelt. Es gab mehrere Verletzte.

Die gesamte Straße musste nach dem schweren Unfall gesperrt werden. © Michael Strohmeyer

Ein Auto war gegen 7.20 Uhr auf der Radefelder Allee in Richtung Süden unterwegs, bestätigte die Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf Anfrage von TAG24.

Der 18-jährige Fahrer des Kia Ceed ist nach Polizeiangaben nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Lkw zusammengestoßen, dessen 43-jähriger Fahrer nicht ausweichen konnte. Hinter dem Auto fuhr ein zweiter Lkw (Fahrer: 58), der in der Folge ebenfalls in den Unfall verwickelt wurde und gegen den ersten Lkw prallte.

Alle Männer wurden schwer verletzt. Zudem habe man eine Person aus ihrem Fahrzeug befreien müssen.

Der Sachschaden beträgt etwa 130.000 Euro.

Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz.