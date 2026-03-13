592
Kreuzung gesperrt: Fahrzeuge kollidieren in Leipzig heftig
Leipzig - In Leipzig-Lindenthal kollidierten am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge heftig.
Die Fahrzeuge waren gegen 12.26 Uhr auf der Gustav-Adolf-Allee/Kreuzung Björneborgstraße unterwegs. Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall auf Anfrage von TAG24.
Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch nicht geklärt.
Beide Autos wurden stark beschädigt.
Aktuell sind zwei Rettungswagen vor Ort. Ob und wie viele Personen verletzt sind, kann momentan noch nicht gesagt werden.
Deine täglichen News aus Leipzig
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Titelfoto: LeipzigFireFighter