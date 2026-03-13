Kreuzung gesperrt: Fahrzeuge kollidieren in Leipzig heftig

Leipzig - In Leipzig -Lindenthal kollidierten am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge heftig.

Bilder von vor Ort zeigen, dass beide Autos stark beschädigt wurden. © LeipzigFireFighter

Die Fahrzeuge waren gegen 12.26 Uhr auf der Gustav-Adolf-Allee/Kreuzung Björneborgstraße unterwegs. Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall auf Anfrage von TAG24.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch nicht geklärt.

Beide Autos wurden stark beschädigt.

Aktuell sind zwei Rettungswagen vor Ort. Ob und wie viele Personen verletzt sind, kann momentan noch nicht gesagt werden.