Kreuzung gesperrt: Fahrzeuge kollidieren in Leipzig heftig

In Leipzig-Lindenthal kollidierten am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge heftig. Beide wurden stark beschädigt. Die Straße wurde gesperrt.

Von Tamina Porada

Leipzig - In Leipzig-Lindenthal kollidierten am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge heftig.

Bilder von vor Ort zeigen, dass beide Autos stark beschädigt wurden.
Bilder von vor Ort zeigen, dass beide Autos stark beschädigt wurden.  © LeipzigFireFighter

Die Fahrzeuge waren gegen 12.26 Uhr auf der Gustav-Adolf-Allee/Kreuzung Björneborgstraße unterwegs. Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall auf Anfrage von TAG24.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch nicht geklärt.

Beide Autos wurden stark beschädigt.

Aktuell sind zwei Rettungswagen vor Ort. Ob und wie viele Personen verletzt sind, kann momentan noch nicht gesagt werden.

Bei einem der Fahrzeuge löst der Airbag aus.
Bei einem der Fahrzeuge löst der Airbag aus.  © LeipzigFireFighter
Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind weiterhin an der Unfallstelle. Die Straße wurde voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

