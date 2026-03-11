 864

Massenkarambolage: Fahrzeuge krachen am Morgen in Leipzig ineinander

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Mittwochmorgen kam es auf der A14 zwischen Leipzig-Nordost und Leipzig-Messegelände zu einem Verkehrsunfall und einer Sperrung.

Die Fahrzeuge sollen gegen 7.57 Uhr ineinander gekracht sein. Eines der Autos informierte per E-Call die Polizei. Das bestätigte eine Sprecherin auf TAG24-Anfrage.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Unfall durch einen Stau entstanden sein. Weitere Informationen liegen bislang nicht vor.

Zwei Personen sollen dabei leicht verletzt worden sein. Bilder von vor Ort zeigen, dass ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn landete.

Alle vier Fahrzeuge sollen nicht mehr fahrbereit gewesen sein.

Ein Rettungshubschrauber flog zur Unfallstelle.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
Die A14 Richtung Halle wurde kurzzeitig auf zwei Fahrspuren verengt. Es bildete sich Stau.

Mittlerweile ist die Unfallstelle wieder geräumt und der Verkehr fließt. Die Polizei ermittelt.

