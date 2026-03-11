Unglück an der Alten Messe: Person wird zwischen Straßenbahn und Haltestelle eingeklemmt

Leipzig - Unfall an der Alten Messe: An einer Haltestelle auf der Prager Straße im Leipziger Osten ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst worden.

Die Haltestelle musste gesperrt werden. © LeipzigFireFighter

Das Unglück geschah gegen 13.13 Uhr an der Haltestelle Altes Messegelände, wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Anfrage von TAG24 bestätigte.

Dabei soll die Person leichte Verletzungen erlitten haben. Zu deren Alter und Geschlecht lagen am Nachmittag noch keine Informationen vor.

Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, soll der Fuß des Passanten zwischen der Bordsteinkante der Haltestelle und der Tram eingeklemmt worden sein. Die Feuerwehr habe ihn oder sie befreien müssen.

Der Rettungsdienst war vor Ort und habe die verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht.

Der Haltepunkt musste vorübergehend gesperrt werden, weshalb es zu Einschränkungen im Linienverkehr kam.