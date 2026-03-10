Laster befördert Auto gegen Mast: Eine Verletzte bei Unfall in Leipzig

Leipzig - Bei einem schweren Unfall auf der Lützner Straße im Leipziger Stadtteil Schönau ist am Montagnachmittag mindestens eine Person verletzt worden.

Auf der Lützner Straße ist es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Renault und einem Mercedes-Laster gekommen. Das Auto wurde dabei schwer beschädigt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, ereignete sich der Crash gegen 13.30 Uhr im Bereich zwischen dem Schönauer Ring und der Straße Am Kirschberg.

Ergänzenden Informationen vom Dienstag zufolge war der Fahrer (87) eines Renault auf dem linken von zwei Fahrstreifen auf der Lützner Straße in südwestliche Richtung unterwegs.

Der 87-Jährige habe den rechts neben ihm fahrenden Laster überholen wollen, doch genau an dieser Stelle verengte sich die Fahrbahn auf eine Spur - es kam zum seitlichen Crash mit dem Lkw.

Der Zusammenstoß war dabei so heftig, dass das Auto ins Schleudern geriet und in der Folge gegen einen Laternenmast krachte.

Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass der Renault bei dem Crash schwer beschädigt wurde. "Aufgrund des Aufpralls verletzte sich die 76-Jährige Beifahrerin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden", so Polizeisprecher Paul Engelmann. Der Schaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt.