Unfall am Völki: Opel landet auf der Seite und rutscht gegen VW
Leipzig - Ein Opel auf der Seite, ein VW mit beschädigter Heckscheibe: Dieses Bild bot sich Dienstagmittag Polizeibeamten am Leipziger Völkerschlachtdenkmal.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Opel kurz nach 12 Uhr auf der Straße An der Tabaksmühle in Richtung Prager Straße unterwegs, als er unvermittelt den Fahrstreifen gewechselt haben soll.
"Ein zweites Auto konnte dadurch nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zur Kollision kam. In der Folge überschlug sich der Opel und landete auf der Seite", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24.
Auf der Seite liegend rutschte der Opel schließlich noch gegen einen vor ihm haltenden VW, wodurch dessen Heckscheibe zu Bruch ging.
Der Opel-Fahrer soll bei dem Crash leicht verletzt worden sein. Weitere Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden.
Der Unfalldienst der Leipziger Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zum genauen Hergang.
Erst eine Stunde zuvor war es laut Polizeisprecher Graupner an selbiger Stelle zu einem weiteren Unfall gekommen, bei dem ein Seat auf einen haltenden Renault aufgefahren war. "Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro."
Wie hoch der Sachschaden bei dem Opel-Unfall ausfiel, konnte zunächst nicht gesagt werden.
Titelfoto: Lutz Brose