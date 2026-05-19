Unfall am Völki: Opel landet auf der Seite und rutscht gegen VW

Leipzig - Ein Opel auf der Seite, ein VW mit beschädigter Heckscheibe: Dieses Bild bot sich Dienstagmittag Polizeibeamten am Leipziger Völkerschlachtdenkmal.

Am Völki ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Opel überschlug. © Lutz Brose

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Opel kurz nach 12 Uhr auf der Straße An der Tabaksmühle in Richtung Prager Straße unterwegs, als er unvermittelt den Fahrstreifen gewechselt haben soll.

"Ein zweites Auto konnte dadurch nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zur Kollision kam. In der Folge überschlug sich der Opel und landete auf der Seite", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24.

Auf der Seite liegend rutschte der Opel schließlich noch gegen einen vor ihm haltenden VW, wodurch dessen Heckscheibe zu Bruch ging.

Der Opel-Fahrer soll bei dem Crash leicht verletzt worden sein. Weitere Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

Der Unfalldienst der Leipziger Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zum genauen Hergang.