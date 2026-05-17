Unfall mit 2,36 Promille: 44-Jähriger verliert Kontrolle über Mercedes-Transporter

Großpösna - Am frühen Samstagabend ist ein stark betrunkener Mann in der Nähe von Großpösna (Landkreis Leipzig ) gegen einen Baum gefahren und dabei verletzt worden.

Der 44-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Transporter, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte, fuhr der 44-Jährige gegen 19.25 Uhr mit seinem Mercedes-Benz Vito auf der Staatsstraße 242 in Richtung Espenhain.

In einer leichten Linkskurve in Höhe der Ortslage Dreikau-Muckern habe er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

"In der weiteren Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum", so Polizeisprecherin Lübcke. "Bei dem Unfall verletzte sich der 44-Jährige und musste daher in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden."

Beim Pusten maßen die Beamten den stattlichen Wert von 2,36 Promille!