Verletzte nach Kreuzungscrash im Leipziger Norden: Straße gesperrt

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Kreuzungscrash im Leipziger Norden: In dem Stadtteil Schönefeld kam es am Montagvormittag zu einem Unfall mit Verletzten und damit Verbunden einer Sperrung.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Kreuzungscrash im Leipziger Norden: In dem Stadtteil Schönefeld kam es am Montagvormittag zu einem Unfall mit Verletzten und damit verbunden einer Sperrung.

Links neben dem Ford: die schiefe Laterne.
Links neben dem Ford: die schiefe Laterne.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Sprecherin Therese Leverenz auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging der Notruf über den Crash gegen 11.10 Uhr bei der Polizei ein.

Demnach sei es an der Kreuzung Stöhrerstraße und Braunstraße zu einem Unfall gekommen. Die Hintergründe waren am Mittag noch nicht klar.

Bilder zeigen einen schwarzen VW Caddy mit einer eingedrückten Motorhaube und einen Ford, dessen Beifahrerseite stark beschädigt wurde.

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Ersten Informationen zufolge gab es leicht verletzte Personen. Vor Ort waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst mit mindestens zwei Fahrzeugen sowie die Feuerwehr.

Beschädigt wurde neben den beiden Autos auch eine Laterne.

Am Vormittag kam es in Leipzig zu dem Crash.
Am Vormittag kam es in Leipzig zu dem Crash.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
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Die Stöhrerstraße musste im Kreuzungsbereich der Braunstraße gesperrt werden.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

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