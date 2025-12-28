Kreuzungscrash in Leipzig: Audi und VW krachen ineinander
Leipzig - Am Sonntagabend krachte es im Leipziger Norden zwischen zwei Autos.
Die Kreuzung Eutritzscher Straße/Parthenstraße musste zwischenzeitlich teilweise gesperrt werden, nachdem dort zwei Autos gegen 17.10 Uhr miteinander kollidiert waren.
Zu den genauen Umständen lagen am Abend zunächst keine Informationen vor, es waren aber ein VW und ein Audi beteiligt. Letzterer wurde durch den Aufprall gegen einen Ampelmast geschleudert, weshalb die Lichtanlage kurzzeitig ausfiel.
Neben der Polizei und dem Rettungsdienst rückte auch die Feuerwehr an, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und die Unfallstelle zu sichern.
Die Polizei, die während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileitete, hat Ermittlungen zur Ursache des Zusammenstoßes aufgenommen.
Titelfoto: Montage EHL Media/Björn Stach