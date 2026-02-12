 1.765

Sandwich-Unfall im Leipziger Norden: Toyota bleibt zwischen Tram und Autos stecken

Am Donnerstagmittag krachte es im Leipziger Norden.

Von Annika Rank

Der Toyota wurde zwischen der Tram und zwei geparkten Autos eingeklemmt.
Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 13.05 Uhr auf der Mockauer Straße.

Auf kuriose Art und Weise blieb dort ein Toyota zwischen der Straßenbahn und am Fahrbahnrand geparkten Autos stecken. Wie genau das passieren konnte, wird nun durch die Polizei ermittelt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich Blechschaden, verletzt wurde zudem glücklicherweise niemand.

Hier ist so einiges schief gelaufen.
Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kommt es im Fahrplan der Straßenbahnenlinien 1 und 9 zu Einschränkungen. Laut der LVB wird Schienenersatzverkehr eingerichtet.

