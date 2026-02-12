Sandwich-Unfall im Leipziger Norden: Toyota bleibt zwischen Tram und Autos stecken

Leipzig - Am Donnerstagmittag krachte es im Leipziger Norden.

Der Toyota wurde zwischen der Tram und zwei geparkten Autos eingeklemmt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 13.05 Uhr auf der Mockauer Straße.

Auf kuriose Art und Weise blieb dort ein Toyota zwischen der Straßenbahn und am Fahrbahnrand geparkten Autos stecken. Wie genau das passieren konnte, wird nun durch die Polizei ermittelt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich Blechschaden, verletzt wurde zudem glücklicherweise niemand.