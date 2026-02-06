Crash am frühen Morgen in Grünau: Auto von Straßenbahn erfasst
Leipzig - Es hat gekracht im Leipziger Westen: Am frühen Freitagmorgen ist in Lausen-Grünau ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.
Die Polizei erfuhr von dem Unfall in der Ratzelstraße um 5.49 Uhr, wie Sprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage sagte.
Seinen Angaben zufolge habe der Fahrer des Dacia Sandero an der Kreuzung zur Königsteinstraße die Vorfahrt einer Straßenbahn der Linie 1 missachtet.
Zum genauen Unfallhergang lagen zunächst noch keine Informationen vor.
Augenscheinlich sei niemand verletzt, der Fahrer des Wagens jedoch vorsorglich im Krankenhaus untersucht worden.
Während der Unfallaufnahme fuhren die Straßenbahnen der Linie 1 zeitweise nur verkürzt von bzw. ab Grünau-Süd, die Tramlinie 2 verkehrte ab Marschnerstraße über Felsenkeller bis zur Angerbrücke und zurück. Nach TAG24-Informationen wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier