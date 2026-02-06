 650

Crash am frühen Morgen in Grünau: Auto von Straßenbahn erfasst

Es hat gekracht im Leipziger Westen: Am frühen Freitagmorgen ist in Lausen-Grünau ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Es hat gekracht im Leipziger Westen: Am frühen Freitagmorgen ist in Lausen-Grünau ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Der Dacia wurde schwer beschädigt bei dem Crash.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Polizei erfuhr von dem Unfall in der Ratzelstraße um 5.49 Uhr, wie Sprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage sagte.

Seinen Angaben zufolge habe der Fahrer des Dacia Sandero an der Kreuzung zur Königsteinstraße die Vorfahrt einer Straßenbahn der Linie 1 missachtet.

Zum genauen Unfallhergang lagen zunächst noch keine Informationen vor.

Augenscheinlich sei niemand verletzt, der Fahrer des Wagens jedoch vorsorglich im Krankenhaus untersucht worden.

Und auch die Tram hat was abbekommen.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Während der Unfallaufnahme fuhren die Straßenbahnen der Linie 1 zeitweise nur verkürzt von bzw. ab Grünau-Süd, die Tramlinie 2 verkehrte ab Marschnerstraße über Felsenkeller bis zur Angerbrücke und zurück. Nach TAG24-Informationen wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier

