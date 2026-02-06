Crash am frühen Morgen in Grünau: Auto von Straßenbahn erfasst

Leipzig - Es hat gekracht im Leipziger Westen: Am frühen Freitagmorgen ist in Lausen-Grünau ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Der Dacia wurde schwer beschädigt bei dem Crash. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Polizei erfuhr von dem Unfall in der Ratzelstraße um 5.49 Uhr, wie Sprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage sagte.

Seinen Angaben zufolge habe der Fahrer des Dacia Sandero an der Kreuzung zur Königsteinstraße die Vorfahrt einer Straßenbahn der Linie 1 missachtet.

Zum genauen Unfallhergang lagen zunächst noch keine Informationen vor.

Augenscheinlich sei niemand verletzt, der Fahrer des Wagens jedoch vorsorglich im Krankenhaus untersucht worden.