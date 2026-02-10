Verletzte bei Unfall in Leipzig: Georg-Schwarz-Straße stundenlang dicht

Leipzig - Es hat gekracht im Leipziger Westen: Am Montagabend sind zwei Autos im Stadtteil Leutzsch zusammengestoßen, wobei zwei Personen Verletzungen erlitten.

Der Peugeot war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Unfall geschah gegen 18.10 Uhr in der Georg-Schwarz-Straße, wie Polizeisprecher Paul Engelmann am Dienstag erklärte.

Seinen Angaben zufolge habe der 35-jährige Fahrer eines Peugeot an der Kreuzung zur Karl-Schurz-Straße an einer Rot zeigenden Ampel halten müssen, was eine Frau (46) im Ford hinter ihm offenbar nicht bemerkte.

Sie fuhr auf das Auto auf, wodurch der Peugeot-Fahrer verletzt wurde - er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 46-Jährige selbst erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden, hieß es weiter.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. "Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro", so Engelmann.