Landstraße noch immer eisglatt: Fahrer verliert Kontrolle über Transporter

Leipzig - Trotz Temperaturen, die wieder deutlich über dem Gefrierpunkt liegen, hat am Freitagvormittag der Fahrer eines Transporters auf einer Landstraße bei Grimma (Landkreis Leipzig ) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und landete im Straßengraben.

Der Transporter landete in einem Wäldchen abseits der Fahrbahn. © Medienportal-Grimma/Sören Müller

Ein Pressesprecher der Leipziger Polizei bestätigte den Vorfall auf TAG24-Nachfrage.

Demnach kam der VW-Transporter gegen 10.30 Uhr auf der Bahrener Straße zwischen Grimma und Bahren rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast, bevor er abseits in einem Wäldchen zum Stehen kam.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Grimma und Hohnstädt wurden zur technischen Hilfeleistung alarmiert. "Wir sicherten die Unfallstelle und kümmerten uns um den Fahrer, bis der Rettungsdienst eintraf", erklärte Einsatzleiter Steffen Kunze von der Feuerwehr Grimma einem TAG24-Reporter vor Ort.

Als Ursache für den Unfall gilt nach ersten Erkenntnissen überraschenderweise Straßenglätte. Offenbar war die Fahrbahn trotz der steigenden Temperaturen nach dem langanhaltenden Bodenfrost stellenweise noch sehr glatt.