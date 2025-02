Laster bleibt spektakulär hängen: So geht es mit der Brücke jetzt weiter

Rund fünf Stunden lang waren Straße und Gleise am Donnerstagnachmittag dicht, weil man den Lastwagen und dessen abgerissene Kippmulde mithilfe eines Krans bergen musste, teilte die Polizei am Freitag ergänzend zum Unfallgeschehen mit.

Es dauerte einige Stunden, bis der Abschleppdienst, den Auflieger bergen konnte. © Lutz Brose

Zuvor war der Fahrer (59) des Lasters gegen 13.55 Uhr mit seinem Gespann an der Überführung über die Theodor-Heuss-Straße hängen geblieben.



Die Kippmulde riss ab und blieb quasi an die Brücke angelehnt stehen. Der 59-Jährige hat Verletzungen erlitten und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Straße und auch die Brücke mussten daraufhin gesperrt werden, konnten nach der Bergung und einer Überprüfung durch einen Sachverständigen erst gegen 19 Uhr wieder freigegeben werden.

"Der entstandene Sachschaden am Lkw und an der Brücke beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 70.000 Euro", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke. Den Informationen der DB zufolge entfallen allein 55.000 Euro auf die Schäden an der Brücke selbst.

Zu den genauen Umständen des Crashs wurden Ermittlungen eingeleitet.