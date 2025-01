Leipzig: Baum stürzt auf vorbeifahrenden Peugeot, wichtige Straße voll gesperrt

Leipzig - Auf der Leipziger Waldstraße ist am Mittwochnachmittag ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto gestürzt und hat hohen Schaden angerichtet.

Dieser Peugeot wurde am Mittwoch auf der Waldstraße von einem umstürzenden Baum getroffen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 14.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Vorfall, der sich etwa auf Höhe der Einmündung Marienweg/Klärwerk ereignete.

Dort war eine 62-Jährige mit ihrem Peugeot 207 in Richtung Waldplatz unterwegs, als der Baum von rechts auf die Fahrbahn stürzte und in ihre Windschutzscheibe einschlug.

"Auch zwei Oberleitungen wurden abgerissen, dazu ein Gehweg-Geländer beschädigt", bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage.

Die Frau hatte einen Schutzengel an Bord, sie blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem roten Flitzer sowie an Oberleitung und Geländer entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.