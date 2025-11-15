 1.410

Fußgänger von Auto erfasst und schwerst verletzt

Im Leipziger Stadtteil Großzschocher hat sich am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Großzschocher hat sich am Samstagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt ein Mann schwerste Verletzungen.

Der Kreuzungsbereich ist aktuell voll gesperrt.
Der Kreuzungsbereich ist aktuell voll gesperrt.

Wie die Feuerwehr TAG24 bestätigte, kollidierte ein Mitsubishi gegen 17.30 Uhr auf der Dieskaustraße in Höhe der Kreuzung Gerhard-Ellrodt-Straße mit einem Fußgänger.

Der 68-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen lagen am frühen Abend noch nicht vor.

Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Kreuzungsbereich kollidierte der Kleinwagen mit einem Fußgänger.
Im Kreuzungsbereich kollidierte der Kleinwagen mit einem Fußgänger.

Zur Klärung des Unfallhergangs ist der Kreuzungsbereich aktuell voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

