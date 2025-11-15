1.410
Fußgänger von Auto erfasst und schwerst verletzt
Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Großzschocher hat sich am Samstagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt ein Mann schwerste Verletzungen.
Wie die Feuerwehr TAG24 bestätigte, kollidierte ein Mitsubishi gegen 17.30 Uhr auf der Dieskaustraße in Höhe der Kreuzung Gerhard-Ellrodt-Straße mit einem Fußgänger.
Der 68-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.
Weitere Informationen lagen am frühen Abend noch nicht vor.
Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.
Zur Klärung des Unfallhergangs ist der Kreuzungsbereich aktuell voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier