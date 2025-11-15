Fünfstelliger Schaden bei Kreuzungs-Crash! Polizei ermittelt gegen 34-Jährigen

Leipzig - Am Freitagabend krachte es auf der B6 bei Leipzig .

An beiden Unfallwagen entstand Totalschaden. © Michael Strohmeyer

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr direkt auf der Kreuzung zwischen der Bundesstraße und der Auffahrt zur A9. Das erfuhr TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters.

Ein 51-Jähriger war mit seinem Dacia aus Leipzig in westliche Richtung unterwegs, als ein BMW von der Autobahn kommend auf die B6 abfahren wollte.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler missachtete der 34-jährige Fahrer dabei allerdings die Ampel auf der Kreuzung, sodass beide Wagen miteinander kollidierten.

Der Dacia-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Der Aufprall war so heftig, dass an beiden Autos Total- und somit ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand.