Mazda stößt im Leipziger Westen mit Straßenbahn zusammen

Ein Auto ist am Mittwochvormittag in Leipzig mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Von Carolina Neubert

Leipzig - Ein Auto ist am Mittwochvormittag in Leipzig mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Auf der Lützner Straße kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit einem Mazda und einer Straßenbahn.
Auf der Lützner Straße kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit einem Mazda und einer Straßenbahn.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage sagte, wurden die Beamten gegen 10.50 Uhr wegen des Unfalls auf der Lützner Straße alarmiert.

Bilder zeigen, wie sich die Tram der Linie 15 und der rote Mazda auf der Fahrbahn nach dem Crash seitlich gegenüberstehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe es keine Verletzten gegeben.

Es komme zu Verkehrseinschränkungen: Laut Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen musste die Lützner Straße zwischen Merseburger Straße und Endersstraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: