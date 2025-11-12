Mazda stößt im Leipziger Westen mit Straßenbahn zusammen

Leipzig - Ein Auto ist am Mittwochvormittag in Leipzig mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Auf der Lützner Straße kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit einem Mazda und einer Straßenbahn. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage sagte, wurden die Beamten gegen 10.50 Uhr wegen des Unfalls auf der Lützner Straße alarmiert.

Bilder zeigen, wie sich die Tram der Linie 15 und der rote Mazda auf der Fahrbahn nach dem Crash seitlich gegenüberstehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe es keine Verletzten gegeben.