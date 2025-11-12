Mazda stößt im Leipziger Westen mit Straßenbahn zusammen
Leipzig - Ein Auto ist am Mittwochvormittag in Leipzig mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.
Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage sagte, wurden die Beamten gegen 10.50 Uhr wegen des Unfalls auf der Lützner Straße alarmiert.
Bilder zeigen, wie sich die Tram der Linie 15 und der rote Mazda auf der Fahrbahn nach dem Crash seitlich gegenüberstehen.
Nach bisherigen Erkenntnissen habe es keine Verletzten gegeben.
Es komme zu Verkehrseinschränkungen: Laut Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen musste die Lützner Straße zwischen Merseburger Straße und Endersstraße in beide Richtungen gesperrt werden.
