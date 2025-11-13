 552

Zwei Fahrstreifen gesperrt: Schwerer Unfall auf der A9

Auf der A9 bei Leipzig hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Auf der A9 bei Leipzig hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Fahrstreifen sind aktuell gesperrt.

Der Kleinbus kam auf der Seite zum Liegen.
Wie die Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage mitteilte, kollidierte bei dem Unfall zwischen dem Rastplatz Bachfurt-Ost und Leipzig-West ein Kleinbus mit einem Transporter.

Die zuständige Rettungsleitstelle in Merseburg habe einen Massenanfall an Verletzten ausgerufen.

Auch die Leipziger Feuerwehr sei an den Rettungsarbeiten beteiligt. Ein Krankenwagen aus Schkeuditz habe zwei Verletze in das St.-Georg-Klinikum gebracht.

Zu der Unfallursache, der Zahl der Verletzten sowie dem Grad der Verletzungen konnten am Abend noch keine Angaben gemacht werden.

Die Rettungsleitstelle rief einen Massenanfall an Verletzten aus.
Ein Notarzt eilte per Rettungshubschrauber herbei.
Laut den Verkehrswarnmeldungen des Landesportals aus Sachsen-Anhalt sind aktuell der rechte und der mittlere Fahrstreifen auf der A9 in Richtung Berlin gesperrt.

