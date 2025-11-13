Zwei Fahrstreifen gesperrt: Schwerer Unfall auf der A9

Leipzig - Auf der A9 bei Leipzig hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Fahrstreifen sind aktuell gesperrt.

Der Kleinbus kam auf der Seite zum Liegen. © EHL Media/ Erik-Holm Langhof

Wie die Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage mitteilte, kollidierte bei dem Unfall zwischen dem Rastplatz Bachfurt-Ost und Leipzig-West ein Kleinbus mit einem Transporter.

Die zuständige Rettungsleitstelle in Merseburg habe einen Massenanfall an Verletzten ausgerufen.

Auch die Leipziger Feuerwehr sei an den Rettungsarbeiten beteiligt. Ein Krankenwagen aus Schkeuditz habe zwei Verletze in das St.-Georg-Klinikum gebracht.

Zu der Unfallursache, der Zahl der Verletzten sowie dem Grad der Verletzungen konnten am Abend noch keine Angaben gemacht werden.