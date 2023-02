Vorfahrtsfehler mit Folgen: Kleinwagen kracht in Porsche – zwei Personen verletzt

Eine Toyota-Fahrerin (59) musste ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ihr Wagen mit einem Porsche zusammengestoßen war. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 22.55 Uhr in der Straße Am Sportforum an der Ecke zur Goyastraße.

Demnach habe die Fahrerin (59) des Toyota aus der Goyastraße kommend nach links in Richtung Stadion abbiegen wollen und dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Porsche Panamera übersehen.

Der folgende Zusammenstoß beider Autos sei so heftig gewesen, dass der Kleinwagen der 59-Jährigen auf eine Verkehrsinsel geschleudert wurde und dort in eine Ampelanlage krachte.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Porsche-Fahrerin (34) verletzte sich leicht und wurde am Unfallort ambulant behandelt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 22.500 Euro.