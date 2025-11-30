Sperrung nach Crash in Dresdner Straße: Mercedes-Fahrer verweigert Alkoholtest

Leipzig - Schwerer Unfall am Samstagabend im Leipziger Osten: Dort sorgte ein Mercedesfahrer für eine Vollsperrung.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall stark zerstört. © EHL Media/Björn Stach

Der Fahrer (25) verlor aus noch ungeklärter Ursache gegen 18 Uhr auf der Dresdner Straße (Höhe Kaufland) in Reudnitz stadteinwärts die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf eine Verkehrsinsel.

Auf dieser krachte er gegen ein Verkehrsschild. Auch eine Ampel nahm er mit. "Durch die Wucht des Aufpralls wurden zudem Steine der Befestigung der Verkehrsinsel herausgerissen", so eine Polizeisprecherin am Sonntag ergänzend.

Der Mercedes wurde schwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro.

Weil sich der Unfall knapp neben den Gleisen ereignete, gab es auch für die Tram kein Weiterkommen mehr. Eine Straßenbahn der Linie 4 in Richtung Gohlis wurde durch umherfliegende Trümmer leicht beschädigt.

Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Mann, nachdem Polizeibeamte bei ihm Alkoholgeruch festgestellt hatten. Daher wurde ihm im Krankenhaus Blut entnommen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt, der Mercedes abgeschleppt.