Unfall im Leipziger Norden: Audi wird von Straßenbahn erfasst

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Eutritzsch hat sich am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert ist. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. © EHL Media/ Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke TAG24 bestätigte, kam es gegen 11.55 Uhr zu der Kollision auf der Berliner Straße/Am Gothischen Bad.

Nach ersten Erkenntnissen krachte die Straßenbahn in die Beifahrerseite des Audi. Das Auto wurde bei dem Crash stark beschädigt.

Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, wurde der Fahrer leicht verletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.