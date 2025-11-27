Unfall im Leipziger Norden: Audi wird von Straßenbahn erfasst
Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Eutritzsch hat sich am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert ist. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke TAG24 bestätigte, kam es gegen 11.55 Uhr zu der Kollision auf der Berliner Straße/Am Gothischen Bad.
Nach ersten Erkenntnissen krachte die Straßenbahn in die Beifahrerseite des Audi. Das Auto wurde bei dem Crash stark beschädigt.
Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, wurde der Fahrer leicht verletzt.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
Durch die Sperrung einzelner Fahrspuren kommt es sowohl im Straßenverkehr als auch im Betriebsablauf der LVB zu Umleitungen und Verspätungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
