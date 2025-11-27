Leipziger Straßenbahn entgleist: Ersatzverkehr mit Bussen

Leipzig - In Leipzig -Taucha ist am Donnerstag eine Straßenbahn entgleist. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Linie 3. Die Straßenbahn konnte mittlerweile aus ihrer misslichen Lage befreit werden und befindet sich auf dem Weg in die Werkstatt .

Beim Überfahren einer Weiche sprang das erste Radgestell auf die Schiene. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie LVB-Pressesprecher Marc Backhaus TAG24 bestätigte, ereignete sich der Zwischenfall am Morgen gegen 8.30 Uhr beim Überfahren einer Weiche nach der Haltestelle Heiterblickallee von Taucha kommend.

Die Straßenbahnfahrerin habe schnell bemerkt, dass etwas nicht stimme, und das Fahrzeug angehalten.

Nach dem Verlassen der Bahn habe sich der Verdacht bestätigt, dass das erste Radgestell aus der Schiene gesprungen ist.

Da bei dem Zwischenfall auch eine Weiche sowie weitere Gleise beschädigt worden sind, wurde zwischen der Haltestelle Portitzer Allee und der Endhaltestelle Sommerfeld nun ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Darüber hinaus kommt es zu Einschränkungen im Betriebsablauf der Linie 3.